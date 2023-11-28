МО РФ сообщило об отражении четырех атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

По данным военного ведомства, потери противника составили до 30 военнослужащих

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, а также гаубица Д-20", - сообщили в военном ведомстве.