28 ноября, 11:04,
обновлено 28 ноября, 11:20
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что потери ВСУ на донецком направлении составили до 135 военных

По данным военного ведомства, подразделения Южной группировки ВС РФ за сутки отразили на этом направлении три атаки ВСУ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки ВС РФ за сутки отразили на донецком направлении три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщили в Минобороны России, потери ВСУ составили до 135 военнослужащих.

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"Успешно отражены три атаки и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики. Всего на данном направлении противник потерял до 135 военнослужащих, а также 3 пикапа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска. 

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