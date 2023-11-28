МО РФ сообщило о поражении центра подготовки и применения беспилотников ВСУ

По данным военного ведомства, также поражены хранилище авиационного топлива ВСУ и три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в минувшие сутки поразили центр подготовки и применения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Поражены центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов ВСУ, хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: две - П-18 и одна - СТ-68", - отмечается в сообщении.

По данным военного ведомства, также оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражена живая сила и военная техника противника в 103 районах.