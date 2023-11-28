МО РФ сообщило об отражении атаки штурмовой группы ВСУ в районе Новопокровки

Военное ведомство также сообщило о нанесении поражения живой силе и технике двух бригад ВСУ в районе Работина и Малой Токмачки

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новопокровки и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад противника в районе Работина и Малой Токмачки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что противник на данном направлении потерял за сутки до 65 военнослужащих, а также 2 бронетранспортера М113 производства США.