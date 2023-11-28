МО РФ сообщило о перехвате средствами ПВО двух снарядов РСЗО HIMARS

По данным военного ведомства, также уничтожены шесть украинских беспилотников

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за минувшие сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Федосеевка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Владимировка Донецкой Народной Республики, Комсомольское Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 542 самолета, 255 вертолетов, 9 263 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 659 танков и других боевых бронированных машин, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 194 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 698 единиц специальной военной автомобильной техники.