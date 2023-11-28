МО РФ заявило, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 75 человек

Военное ведомство сообщило об огневом поражении живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Урожайное

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на южнодонецком направлении до 75 военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 75 военнослужащих и 2 автомобиля", - сообщили в ведомстве.