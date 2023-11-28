МО РФ сообщило о поражении сил ВСУ близ Торского и Григоровки

По данным военного ведомства, потери ВСУ на краснолиманском направлении составили до 40 военнослужащих

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского и Григоровки на краснолиманском направлении.

Противник потерял до 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что общие потери противника составили "до 40 военнослужащих и 2 пикапа".