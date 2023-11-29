МО РФ сообщило об уничтожении сборочного цеха ВСУ по производству и ремонту РЛС

Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток также уничтожили живую силу и технику в 107 районах

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские военные в ходе спецоперации уничтожили сборочный цех по производству РЛС, склады топлива и авиасредств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Уничтожены сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций, радиолокационные станции П-18 и зенитного ракетного комплекса С-300, склады топлива и авиационных средств поражения", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток также уничтожены живая сила и техника в 107 районах.