Российских десантников и спецназ начали обучать стрельбе из винтовок НАТО

Руководитель группы инструкторов РВВДКУ с позывным Успех отметил, что это необходимо для того, чтобы в ходе боевых действий военнослужащий был готов использовать любое оружие

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Обучение стрельбе из трофейного стрелкового оружия НАТО включено в программу подготовки десантников и спецназа в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РВВДКУ). Об этом ТАСС сообщил руководитель группы инструкторов училища с позывным Успех.

"В программе подготовки есть образцы иностранного стрелкового вооружения: снайперские винтовки, штурмовые винтовки и пулеметы стран НАТО - в основном это трофейные образцы, захваченные в ходе СВО. Военнослужащий на поле боя должен быть готов взять в руки любое оружие и знать тактико-технические характеристики оружия потенциального врага, чтобы преобладать над противником, поэтому изучаем устройство, ведение огня из него. При этом в очередной раз убеждаемся, что лучше российского вооружения ничего нет", - рассказал он.

РВВДКУ является одним из ведущих вузов Минобороны России с передовой учебно-материальной базой с классами, оснащенными интерактивными тренажерами по всем предметам обучения, в том числе по огневой подготовке, вождению боевых машин и управлению подразделениями в бою. Училище выпустило более 50 тысяч командиров. Среди его выпускников 53 Героя Советского Союза и 119 Героев Российской Федерации.