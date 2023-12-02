Замминистра обороны РФ вручил госнаграды морпехам Черноморского флота

Также в ходе визита в Севастопольский военно-морской клинический госпиталь Алексей Кузьменков ответил на вопросы военнослужащих и медработников

ТАСС, 2 декабря. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Алексей Кузьменков посетил Севастопольский военно-морской клинический госпиталь им. Н. И. Пирогова в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа, сообщили в Минобороны.

"Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота были удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость" II степени. Также он вручил медали "За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации" и "За трудовую доблесть" сотрудникам госпиталя, отличившимся в обеспечении выполнения задач СВО. Генерал-полковник Алексей Кузьменков в ходе церемонии награждения передал военнослужащим и персоналу госпиталя слова благодарности от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу", - говорится в сообщении.

"От имени министра обороны Российской Федерации и от себя лично благодарю вас за мужество и героизм, самоотверженный ратный труд и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга и выполнении боевых задач. Желаю вам скорейшего выздоровления, отдохнуть, набраться сил и вернуться в строй к боевым товарищам" - сказал замглавы военного ведомства.

В МО РФ уточнили, что замминистра встретился с военнослужащими, ознакомился с условиями размещения, оснащенностью медицинским оборудованием и возможностями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, в ходе беседы Кузьменков ответил на актуальные вопросы военнослужащих и сотрудников госпиталя.

Также заместитель министра обороны возложил цветы к мемориалу "Стена плача", расположенному на территории военного госпиталя, почтив память раненых защитников и медицинских работников Севастополя, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками на этом месте в 1942 году.