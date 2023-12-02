Расчет "Мста-С" остановил проход в тыл украинской ДРГ на купянском направлении

В российском Минобороны уточнили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении вооруженной группы противника

ТАСС, 2 декабря. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" уничтожил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая пыталась пройти в тыл российских войск. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Во время разведки местности в ночное время военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили группу противника, двигающуюся в направлении позиций мотострелков. Благодаря полученной информации расчет САУ смог нанести удар по противнику в кратчайшие сроки и поразить ДРГ тремя снарядами", - сообщил начальник расчета САУ "Мста-С" с позывным Клин.

В российском военном ведомстве уточнили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении вооруженной группы противника на купянском направлении. "Согласованная работа артиллерийских и разведывательных подразделений позволяет поражать цели с минимальным расходом боеприпасов и при необходимости ввести корректировку огня", - добавили там.