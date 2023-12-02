Российский солдат за полгода службы в ЛНР посадил 42 вражеских беспилотника

В связи с достижением предельного возраста он уже уволен с военной службы, сообщил один из замполитов ЦВО

ТАСС, 2 декабря. Российский солдат с позывным Хасан за полгода своей службы в ЛНР посадил с помощью антидронового ружья 42 украинских беспилотника. Об этом рассказал один из замполитов Центрального военного округа, выполняющий задачи на краснолиманском направлении.

"Выполняя боевые задачи на краснолиманском направлении на Торском выступе, у меня был один военнослужащий, который сейчас в связи с достижением предельного возраста уволен с военной службы, с позывным Хасан. Данному военнослужащему 53 года, он исполнял обязанности по посадке дронов, у него на вооружении было противодронное ружье. За время своей службы - полгода - он посадил 42 БПЛА, из них 14 - FPV-дроны", - рассказал офицер в ходе телемоста замполитов ЦВО с курсантами и профессорско-преподавательским составом Военного университета имени князя Александра Невского, который готовит в том числе специалистов по военно-политической работе.

В ходе телемоста офицеры ответили на вопросы курсантов и поделились приобретенном в ходе СВО опыте.

Все замполиты пришли к выводу, что наиболее эффективным средством для повышения мотивации и боевого духа солдат является личный пример, поэтому замполиты очень часто сами напрямую участвуют в боевых действиях вместе со своими бойцами, а при необходимости и принимают командование своими подразделениями.