МО РФ сообщило о нанесении 27 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА за неделю

Все объекты поражены, заявили в ведомстве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские войска с 25 ноября по 2 декабря нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по аэродромной инфраструктуре, арсеналам и пунктам размещения подразделений ВСУ. Все объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 25 ноября по 2 декабря 2023 года ВС РФ нанесены 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в ведомстве.