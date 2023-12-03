Военные России в Сирии передали до 4 тонн гуманитарной помощи жителям республики

В Минобороны уточнили, что людям выдали 300 продовольственных наборов

ЭЛЬ-АТЕЙБА /Сирия/, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали гуманитарный груз жителям населенного пункта Эль-Атейба в сирийской провинции Риф Дамаск. Общий объем грузов составил до 4 тонн, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике доставили гуманитарный груз жителям населенного пункта Эль-Атейба в провинции Риф Дамаск", - говорится в сообщении. Отмечается, что было выдано 300 продовольственных наборов массой до 10 кг каждый, а также 1 тонна вещевого имущества.

"Также в рамках гуманитарной акции в поселке Эль-Атейба был развернут медицинский пункт. Военными врачами российской группировки войск был проведен осмотр местных жителей, нуждающихся в лечении. Пациенты получили необходимые медикаменты и рекомендации по лечению", - добавили в Минобороны.