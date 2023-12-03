МО РФ сообщило о потерях ВСУ на донецком направлении

За сутки они составили до 300 военных

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на донецком направлении составили до 300 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, орудие Д-20, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили там.