3 декабря, 11:02,
обновлено 3 декабря, 11:10
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о потерях ВСУ на донецком направлении

За сутки они составили до 300 военных

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на донецком направлении составили до 300 военных, сообщили в Минобороны РФ.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, орудие Д-20, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили там. 

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