МО РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Противник потерял до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину, 2 автомобиля и гаубицу Д-30

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на купянском направлении до 95 военных, также в Харьковской области в районе Липцов уничтожен склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке армейской авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. Также уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области", - сообщили там.

По данным МО РФ, противник на данном направлении потерял до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину, 2 автомобиля и гаубицу Д-30.