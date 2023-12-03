МО РФ заявило об отражении за сутки на запорожском направлении атаки штурмовой группы ВСУ

В ведомстве также рассказали о нанесении поражения живой силе бригады ВСУ в районе Работина

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на запорожском направлении отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Вербового, а также нанесли поражение живой силе бригады ВСУ в районе Работина.

Противник потерял до 20 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Также, нанесено поражение живой силе 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 20 военнослужащих и 2 автомобиля", - говорится в сообщении.

