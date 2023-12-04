МО РФ сообщило об уничтожении на купянском направлении склада территориальной обороны ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский отметил, что украинские военные потеряли до 95 человек

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки российских войск "Запад" уничтожили склад с боеприпасами бригады территориальной обороны ВСУ в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"Уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Потери противника составили: до 95 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 122-мм гаубица Д-30", - сказал он.

Зыбинский добавил, что подразделения группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ.

"В ходе активных действий при поддержке армейской авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое", - сказал он.