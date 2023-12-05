МО РФ показало работу РСЗО "Град" на купянском направлении

Расчеты уничтожили несколько замаскированных позиций ВСУ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство поделилось видеокадрами боевой работы расчета Западного военного округа в ходе спецоперации. "Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили выявленные замаскированные позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении", - заявили в оборонном ведомстве.

Эффективность РСЗО "Град" была многократно доказана в ходе СВО. "Одна такая установка позволяет накрыть площадь, равную нескольким футбольным полям, и уничтожить все - опорные пункты, живую силу и военную технику противника. <…> Накрыть укрепрайон, что по четким координатам труда не составляет, куда сложнее с 10-20 тыс. м попасть в пикап противника. Но и эта, по сути, ювелирная работа реактивщикам по плечу", - уточнили в ведомстве.

Командир взвода с позывным Волга рассказал, что в ходе выполнения боевых задач расчету удавалось многократно поражать одну и ту же машину противника. "Была работа по скоплению легкобронированной техники противника. И с учетом того, что "Град" - это машина, работающая по площадным целям, но были моменты, когда реактивный снаряд попадал ровно в ту же самую машину, в РЛС также. Расчет слаженный, обученный", - заявил военнослужащий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении расчетами пушек "Гиацинт-Б" Западной группировки войск ВС РФ замаскированных артиллерийских позиций ВСУ на купянском направлении.