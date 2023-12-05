МО РФ сообщило о срыве экипажами танков Т-80БВМ ротации ВСУ на краснолиманском направлении

Огонь велся 125-мм осколочными снарядами, добавили в ведомстве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск "Центр" сорвали ротацию украинских вооруженных формирований, уничтожили склад с боеприпасами и позиции минометных расчетов с орудием и личным составом на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Экипажи танков Т-80БВМ, получив данные от расчетов беспилотных летательных аппаратов группировки о перемещении в зоне ответственности крупных групп противника, незамедлительно выдвинулись на огневые позиции. <…> В ходе боевой работы танковых подразделений группировки была сорвана очередная безуспешная ротация украинских вооруженных формирований, уничтожен склад с боеприпасами и позиции минометных расчетов с орудием и личным составом", - сообщили в ведомстве, уточнив, что речь идет о краснолиманском направлении.

Как добавили в Минобороны, используя высокую скорость и низкую шумность боевой машины, танкисты нанесли серию ударов в лесополосе, которую пытались занять подразделения Вооруженных сил Украины. Огонь велся 125-мм осколочными снарядами, позволяющими с высокой эффективностью поражать цели как прямой наводкой, так и по навесной траектории.

Т-80БВМ - российский основной боевой танк. Входит в семейство танков Т-80. Отличительной особенностью машины является единая газотурбинная силовая установка. Танк способен разгоняться до скорости более 70 км/ч. Эффективность применения Т-80БВМ увеличивает современный многоканальный прицел "Сосна-У", улучшенный газотурбинный двигатель и стабилизатор вооружения.