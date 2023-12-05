МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 100 военных на южнодонецком направлении

Также на этом направлении российские военные сорвали ротацию двух бригад противника, рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении составили около 100 человек убитыми и ранеными. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Общие потери противника составили до 100 боевиков убитыми и ранеными, 4 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", - сказал Чехов.

Он также добавил, что штурмовой и армейской авиацией было нанесено огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады территориальной обороны в районе Приютного.

Кроме того, Чехов сообщил, что мотострелковые подразделения группировки войск "Восток" пресекли действия украинской группы минирования и сорвали ротацию двух бригад ВСУ на южнодонецком направлении.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. В ходе активной обороны мотострелковые подразделения группировки при поддержке огня артиллерии пресекли действия группы минирования и сорвали ротацию подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Урожайного и Новодонецкого, 118-й бригады территориальной бригады ВСУ в районе Старомайорского", - сказал Чехов.

По его словам, также в ходе боевых действий был уничтожен квадроцикл и до 17 боевиков. "Огнем артиллерии уничтожена станция РЭБ "Нота" в районе Новомихайловского", - отметил Чехов.