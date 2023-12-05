МО РФ сообщило об уничтожении экипажем Т-72Б3 опорного пункта ВСУ на купянском направлении

Командир танка с позывным Тамбов рассказал, что координаты цели были получены от разведчиков, которые вели воздушную разведку местности

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, который использовался противником для обстрела российских позиций. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Бойцы танкового экипажа Т-72Б3 группировки войск "Запад" уничтожили замаскированный опорный пункт противника на купянском направлении, с которого велся огонь по российским позициям", - заявили в оборонном ведомстве.

Командир танка с позывным Тамбов рассказал, что координаты опорного пункта были получены от разведчиков, которые вели воздушную разведку местности. "Была поставлена задача, и мы выдвинулись. Для уничтожения этого опорного пункта пришлось работать прямой наводкой. С трех выстрелов цель была поражена", - уточнил военнослужащий.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, экипажи танков на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций за рельефом местности или в укрытиях. "Это позволяет оставаться незамеченными. В то же время они могут наносить эффективное огневое поражение и обеспечивать выполнение боевых задач мотострелковыми подразделениями", - заявили в ведомстве.