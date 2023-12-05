В Минобороны РФ сообщили об уничтожении четырех украинских БПЛА

Еще два перехватили над акваторией Азовского моря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили четыре украинских беспилотника и перехватили еще два над Азовским морем.

Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

"5 декабря около 06:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА (беспилотные летательные аппараты) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще два перехвачено над акваторией Азовского моря", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью средства ПВО РФ уничтожили 22 украинских беспилотника и еще 13 перехватили над Азовским морем и Крымом.