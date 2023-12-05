МО РФ заявило о нанесении поражения ВСУ у Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества

По данным ведомства, противник потерял до 55 военнослужащих

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Противник потерял до 55 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении. Отмечается, что общие потери противника составили "до 55 военнослужащих и 2 автомобиля".