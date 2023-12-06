Артиллеристы уничтожили колонну подвоза боеприпасов на краснолиманском направлении

Остатки подразделения ВСУ были вынуждены отступить, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Центр" уничтожили колонну подвоза боеприпасов и личного состава подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Получив информацию от передовой разведывательной группы о предстоящей ротации ВСУ и прибытии машин подвоза, артиллеристы навели орудия и серией выстрелов уничтожили замаскированные боевые машины пехоты украинских боевиков. С момента получения координат до огневого поражения целей проходит не более двух-трех минут. Не имея успеха, остатки подразделения ВСУ были вынуждены спасаться бегством с линии боевого соприкосновения. После чего по разведанному квадрату отступления противника артиллеристами группировки был нанесен удар методом "огневого прочесывания", - сообщили в ведомстве.

Как добавили в Минобороны, созданная сплошная зона поражения позволила одновременно перекрыть основные и возможные пути отхода.

Д-30 (2А18) - буксируемая гаубица калибра 122 мм. Предназначена для поражения живой силы, расположенной открыто или в укрытиях, командно-наблюдательных пунктов, огневых средств, вооружения и военной техники. Масса орудия - 3,2 тонны, максимальная дальность стрельбы - 15,3 км, скорострельность - 6-8 выстрелов в минуту, масса снаряда - 21,8 кг, боекомплект - 80 выстрелов. Расчет - 6 человек. Тягач может транспортировать гаубицу по шоссе на скорости до 80 км/ч.