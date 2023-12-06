ВС РФ отразили атаку Нацгвардии ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки отразили атаку бригады Нацгвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Григоровки на краснолиманском направлении. Противник потерял до 290 военнослужащих и 10 единиц техники, в том числе 2 артустановки Dana производства Чехии, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили атаку 5-й бригады Национальной гвардии ВСУ в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, в районе Серебрянского лесничества было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Отмечается, что общие потери противника составили "до 290 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 2 самоходные артиллерийские установки Dana чешского производства".