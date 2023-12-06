ВСУ потеряли на южнодонецком направлении за сутки до 165 военнослужащих

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские войска на южнодонецком направлении нанесли огневое поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новомихайловки и Макаровки в ДНР. Противник потерял до 165 военных и 3 танка, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии со штурмовой, армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Макаровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что потери ВСУ на данном направлении составили за сутки до 165 военнослужащих, 3 танка, 2 боевые машины пехоты, 3 автомобиля, 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град".