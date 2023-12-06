ВС РФ нанесли поражение ВСУ у Клещеевки и Марьинки

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские военные нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Клещеевки, Майорска, Андреевки и Марьинки, противник потерял на донецком направлении до 300 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Кирово Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Майорск, Андреевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих", - сказали в военном ведомстве.

Там уточнили, что также ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США и самоходную артустановку "Гвоздика".