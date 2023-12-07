Расчеты минометов ВС РФ уничтожили группу ВСУ после неудачной попытки контратаки

В Минобороны отметили, что разведчики с помощью БПЛА своевременно обнаружили отступающее подразделение противника численностью более 10 человек и выдали координаты расчетам минометов "Поднос"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Расчеты минометов Южной группировки войск РФ на северском направлении уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины после их неудачной попытки контратаковать. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Действуя на северском направлении, минометчики успешно двумя минами поразили защищенную огневую точку противника с крупнокалиберным пулеметом и уничтожили группу военнослужащих ВСУ, отступающих после неудачной попытки контратаковать российские позиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разведчики с помощью БПЛА своевременно обнаружили отступающее подразделение противника численностью более 10 человек и выдали координаты расчетам минометов "Поднос". Два минометных расчета точно отработали по целям, в результате чего противник понес значительные потери.