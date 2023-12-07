МО РФ заявило о предотвращении высадки двух групп пехоты ВСУ на левый берег Днепра

По данным ведомства, группы были численностью по 11 и 15 человек

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Разведчики и расчет миномета 2Б14 "Поднос" одного из мотострелковых подразделений группировки войск "Днепр" пресекли высадку двух групп пехоты ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ночью было две группы пехоты [ВСУ], живой силы по 11 и 15 человек. Отработали максимально быстро. Старались так, чтобы не подошли они к рубежам наших ребят. Отработали быстро, четко. Орудие сразу убрали, потому что пошла сразу "ответка". Выстрелили - сразу корректируемся и опять стреляем. Они попадают под наши объективы <...>, и мы сразу по ним работаем так, чтобы они не смогли продвинуться дальше и начать наносить вред нашей пехоте, которая там находится. Поэтому стараемся все делать максимально быстро и четко", - рассказал об одном из эпизодов своей боевой работы командир минометного расчета с позывным Вескер, его слова приводятся в сообщении Минобороны.

Сообщение МО РФ подтверждается видеозаписью работы минометного расчета.