МО России сообщило об уничтожении танками Т-80БВМ артиллерии ВСУ на купянском направлении

По данным военного ведомства, огонь корректируют с помощью БПЛА

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВМ западной группировки Вооруженных сил России уничтожили артиллерийские позиции украинских войск на купянском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, огонь корректировался при помощи беспилотных летательных аппаратов.

"Танкисты Западного военного округа на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции работают на переднем крае и оказывают поддержку мотострелковым подразделениям российских войск, нанося мощные огневые удары по противнику. Экипажи танков Т-80БВМ получают координаты и открывают огонь. В тепловизор видно, на каком расстоянии находится противник - всего в пяти километрах. Командир наблюдает за попаданиями. Сперва в одну цель, тут же во вторую. <…> Так, Т-80БВМ сровнял с землей позиции артиллеристов и наблюдательный пункт ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что танкистами практикуется стрельба с закрытых и открытых огневых позиций. Огонь корректируют с помощью БПЛА, их же камеры фиксируют попадания. В военном ведомстве отметили, что в данном случае Т-80БВМ уничтожил позиции артиллеристов и наблюдательный пункт ВСУ. Выполнив боевую задачу, экипаж спешно покинул огневую позицию.

"В основном выезжаем по команде на выезды. Стреляем с закрытых огневых позиций. Всегда готовы к выполнению новых боевых задач. Когда стреляем с закрытых огневых позиций, мы находимся в большей безопасности. Противник здесь нас не видит", - сказал командир танковой роты с позывным Север, которого цитирует Минобороны.