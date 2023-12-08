ВС РФ на краснолиманском направлении призвали ВСУ сдаться с помощью агитснарядов

В Минобороны России рассказали, что перед проведением стрельб специалисты артподразделений группировки войск "Центр" подготовили боеприпасы без поражающих элементов, вместо которых в снаряд заложили рулоны с агитационными листовками на русском и украинском языках

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Центр" призвали военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении сдаться, выпустив агитационные снаряды калибра 122 мм. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллеристы группировки войск "Центр" провели залистование позиций украинских националистов, применив 122-мм агитационные снаряды на краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что перед проведением стрельб агитационными снарядами специалисты артиллерийских подразделений группировки войск "Центр" подготовили боеприпасы без поражающих элементов, вместо которых в снаряд были заложены рулоны с агитационными листовками на русском и украинском языках.

"Каждый снаряд содержит около 500 листовок с призывом о добровольной сдаче в плен. Военнослужащим ВСУ гарантируют сохранение жизни, оказание помощи, а также призывают помнить, что их жизнь дороже преступных замыслов нынешнего военно-политического руководства страны", - отметили в военном ведомстве, добавив, что агитационный боеприпас имеет отличительный от обычных снарядов красный цвет и надпись "Агит", а взрыватель имеет таймер срабатывания, который настраивается в зависимости от дальности расположения цели. Дальность стрельбы таким снарядом позволяет артиллеристам работать по целям на расстоянии более 10 км.