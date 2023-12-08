МО заявило об уничтожении огнеметчиками ВС РФ на купянском направлении опорного пункта ВСУ

Его обнаружили после предварительной разведки местности, в том числе с использованием БПЛА

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Огнеметчики западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Огнеметчики в составе штурмовой группы гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и выстрелами из реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель" уничтожили взводный опорный пункт и склад боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

Опорный пункт обнаружили после предварительной разведки местности, в том числе с использованием беспилотного летательного аппарата. По средствам связи координаты противника передали на пункт управления.

"Мы занимаемся подавлением живой силы и легкобронированной техники. Также можем работать по окопам и опорным пунктам. Если выходит пехота, то мы начинаем работать и накрываем весь квадрат. И у всех отбивает желание куда-то лезть. Задача по уничтожению взводного опорного пункта и склада боеприпасов противника была выполнена в полном объеме и без потерь", - сказал командир взвода с позывным Лис, его цитирует военное ведомство.