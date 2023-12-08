"Калашников" начал поставки в войска комплектов нового боевого снаряжения "Стрелок"

По данным концерна, до конца года заказчику передадут 25 тыс. таких комплектов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" начал поставлять в российские войска новые комплекты боевого снаряжения "Стрелок". Как сообщили в пресс-службе концерна, до конца года заказчику будет передано 25 тыс. таких комплектов.

"ООО "Триада-ТКО" (входит в концерн "Калашников" - прим. ТАСС) начало поставлять новые комплекты боевого снаряжения (КБС) "Стрелок" в адрес заказчика. Созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. <...> До конца года "Триада-ТКО" поставит заказчику 25 тыс. комплектов боевого снаряжения в исполнении "Стрелок", - сообщили в пресс-службе.

В концерне отметили, что комплект состоит из бронежилета "Корсет плюс" с классом защиты Бр5 и системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков в комплектации "Стрелок", рюкзака объемом 30 л и транспортировочной сумки. Противоосколочные бронеэлементы для "Стрелка" поставляет входящее в "Калашников" АО "НИИ стали". Впервые комплект был анонсирован на форуме "Армия-2023".