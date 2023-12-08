8 декабря, 12:17
Военная операция на Украине

Артисты "Москонцерта" получили награды Минобороны РФ за выступления в зоне СВО

Награды в том числе получили народный артист России Василий Овсянников, заслуженный артист России Алекс Новиков, солисты-вокалисты Сергей Борзов, Татьяна Сорокина, Александр Усков, начальник отдела гарантийной работы Светлана Теняева

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Артисты "Москонцерта" получили медали "Участнику специальной военной операции" от Министерства обороны России, сообщила пресс-служба концертной организации.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"В Центральном музее Вооруженных сил состоялась торжественная церемония вручения наград Министерства обороны. Директор департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артем Горный и представитель аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми субъектами РФ Александр Кибовский вручили медали "Участнику специальной военной операции" сотрудникам Москонцерта: народному артисту России Василию Овсянникову, заслуженному артисту России Алексу Новикову, солистам-вокалистам Сергею Борзову, Татьяне Сорокиной, Александру Ускову, начальнику отдела гарантийной работы Светлане Теняевой", - говорится в сообщении.

Как отметил Кибовский, слова которого приводит пресс-служба, с началом специальной военной операции артисты "Москонцерта" активно включились в помощь Донбассу и фронту. Помимо 100 выступлений в московских госпиталях и воинских частях, они совершили 62 выезда на Донбасс, проехали более 60 тыс. км, провели 502 концерта, в том числе 149 для военных прямо в зоне СВО. "Их зрителями стали около 29 тыс. солдат и офицеров.

"Выступали московские артисты в любых, если надо, то в полевых и боевых условиях. Под Авдеевкой для воинов знаменитой "Пятнашки" они дали концерт в блиндаже в 100 метрах от передовой. Хотя, как мы знаем, враг не щадит никого, и в скорбном списке павших, к сожалению, есть имена и наших коллег. Сегодня к творческим наградам и званиям артистов "Москонцерта" добавляются заслуженные военные награды Министерства обороны", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине