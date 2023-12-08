Артисты "Москонцерта" получили награды Минобороны РФ за выступления в зоне СВО

Награды в том числе получили народный артист России Василий Овсянников, заслуженный артист России Алекс Новиков, солисты-вокалисты Сергей Борзов, Татьяна Сорокина, Александр Усков, начальник отдела гарантийной работы Светлана Теняева

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Артисты "Москонцерта" получили медали "Участнику специальной военной операции" от Министерства обороны России, сообщила пресс-служба концертной организации.

"В Центральном музее Вооруженных сил состоялась торжественная церемония вручения наград Министерства обороны. Директор департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артем Горный и представитель аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми субъектами РФ Александр Кибовский вручили медали "Участнику специальной военной операции" сотрудникам Москонцерта: народному артисту России Василию Овсянникову, заслуженному артисту России Алексу Новикову, солистам-вокалистам Сергею Борзову, Татьяне Сорокиной, Александру Ускову, начальнику отдела гарантийной работы Светлане Теняевой", - говорится в сообщении.

Как отметил Кибовский, слова которого приводит пресс-служба, с началом специальной военной операции артисты "Москонцерта" активно включились в помощь Донбассу и фронту. Помимо 100 выступлений в московских госпиталях и воинских частях, они совершили 62 выезда на Донбасс, проехали более 60 тыс. км, провели 502 концерта, в том числе 149 для военных прямо в зоне СВО. "Их зрителями стали около 29 тыс. солдат и офицеров.

"Выступали московские артисты в любых, если надо, то в полевых и боевых условиях. Под Авдеевкой для воинов знаменитой "Пятнашки" они дали концерт в блиндаже в 100 метрах от передовой. Хотя, как мы знаем, враг не щадит никого, и в скорбном списке павших, к сожалению, есть имена и наших коллег. Сегодня к творческим наградам и званиям артистов "Москонцерта" добавляются заслуженные военные награды Министерства обороны", - сказал он.