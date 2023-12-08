МО РФ сообщило о потерях ВСУ на херсонском направлении за неделю

По данным Минобороны, потери противника составили до 350 военнослужащих

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за неделю на херсонском направлении до 350 военных, 13 орудий полевой артиллерии и 21 лодку. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате боевых действий потери противника составили до 350 военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21 лодка", - сказали в военном ведомстве РФ.

Там отметили, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 36-й бригад морской пехоты, 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка, Никольское и Чернобаевка Херсонской области.