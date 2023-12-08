Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ за неделю на южнодонецком направлении

По данным ведомства, потери ВСУ составили более 845 военнослужащих

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю на южнодонецком направлении составили свыше 845 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 23-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что потери ВСУ за неделю на этом направлении составили свыше 845 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град".