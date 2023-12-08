В Минобороны РФ заявили о потерях ВСУ за неделю на купянском направлении

Потери ВСУ составили более 480 военнослужащих

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю составили свыше 480 военнослужащих на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника за неделю составили свыше 480 военнослужащих, 3 танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 7 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 41-й, 43-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое, Песчаное Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики.