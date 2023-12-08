МО РФ сообщило об улучшении положения по переднему краю в районе Ямполовки

По данным ведомства, противник потерял более 1 445 военнослужащих и 33 единицы вооружений и техники

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшую неделю улучшили положение по переднему краю в районе Ямполовки, а также отразили 10 атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял более 1 445 военнослужащих и 33 единицы вооружений и техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 10 атак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в районе Кировска, Торского, Серебрянки и Ямполя было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Всего на этом направлении потери ВСУ за неделю составили "более 1 445 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии".