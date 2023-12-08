В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ за неделю донецком направлении

В ведомстве рассказали, что потери ВСУ составили более 1 560 военнослужащих

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ с 3 по 8 декабря нанесли огневое поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки, Клещеевки. Как сообщили в Минобороны России, противник потерял на донецком направлении более 1 560 военнослужащих.

"На донецком направлении Южной группировкой войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка, Клещеевка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю российскими подразделениями на данном направлении отражены 18 атак противника. Общие потери ВСУ составили более 1 560 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.