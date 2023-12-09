МО РФ сообщило о сбитом десантниками дроне ВСУ "Баба Яга" с помощью воздушного тарана

На следующий день таким же способом был уничтожен разведывательный украинский беспилотник, который вел наблюдение за российскими позициями, добавили в ведомстве

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Операторы БПЛА дальневосточного соединения ВДВ в районе Артемовска в ДНР сбили украинский беспилотник, известный под названием "Баба Яга", с помощью воздушного тарана собственным дроном. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Практически в сумерках был замечен вражеский БПЛА, в простонародье называемый "Баба Яга". Он сбросил на наши позиции четыре мины, было принято решение этот беспилотник сбить нашим квадрокопером. Оператор дрона несколько раз заходил над вражеским дроном, чтобы повредить ему винты, одна из попыток увенчалась успехом, дрон упал вместе с нашим дроном", - рассказал подробности воздушного боя офицер ВДВ с позывным Объектив. Десантники доставили сбитый украинский беспилотник в расположение подразделения.

Как уточнили в Минобороны, на следующий день таким же способом был уничтожен разведывательный беспилотник ВСУ, который вел наблюдение за российскими позициями.

Тяжелый гексакоптер "Баба Яга" является боевой модернизацией сельскохозяйственного дрона, он способен нести заряды весом до 40-50 кг. Такие БПЛА оснащены несколькими радиоканалами, защищенными от систем радиоэлектронной борьбы, а также могут совершать автономные полеты по заранее составленному маршруту.