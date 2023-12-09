МО РФ сообщило об уничтожении вертолетами Ка-52 позиций ВСУ на купянском направлении

Подлет к целям экипажи осуществляют на предельно малой высоте, подчеркнули в ведомстве

ТАСС, 9 декабря. /ТАСС/. Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 Западного военного округа уничтожили несколько замаскированных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил ТАСС в Минобороны РФ.

"Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западной группировки войск в ходе проведения специальной военной операции выполнили боевые задачи по уничтожению замаскированных позиций ВСУ на купянском направлении. Уничтожение объектов ВСУ производилось с кабрирования на расстоянии до 6 км с помощью 80-мм неуправляемых авиационных ракет С-8", - говорится в сообщении.

"Наш экипаж не раз попадал под обстрелы с земли, но противник ни разу не добился своей цели. У разведывательно-ударного вертолета Ка-52 нет изъянов, и равных в небе ему попросту нет", - рассказал командир экипажа вертолета с позывным Стрела.

В Минобороны напомнили, что подлет экипажи осуществляют на предельно малой высоте. Огибание рельефа местности позволяет летчикам скрыться от средств ПВО противника. Также с целью запутать противника расчеты Ка-52 используют обходные маршруты.