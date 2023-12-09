МО РФ: ВСУ за сутки потеряли на краснолиманском направлении до 155 человек

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на краснолиманском направлении до 155 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 1-й бригады Нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено поражение живой силе ВСУ в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - добавили там.