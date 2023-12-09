ВС РФ нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для РСЗО на Украине

В Минобороны РФ сообщили, что цели ударов достигнуты

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства снарядов для реактивных систем залпового огня на Украине.

Как сообщили в Минобороны РФ, цели ударов достигнуты.

"Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Ольха", "Град" и оперативно-тактических ракет "Гром". Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.