9 декабря, 11:25,
обновлено 9 декабря, 11:30
Военная операция на Украине

ВС РФ нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для РСЗО на Украине

В Минобороны РФ сообщили, что цели ударов достигнуты

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства снарядов для реактивных систем залпового огня на Украине.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

Как сообщили в Минобороны РФ, цели ударов достигнуты.

"Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Ольха", "Град" и оперативно-тактических ракет "Гром". Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине