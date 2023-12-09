МО РФ: ВСУ потеряли на купянском направлении до 105 военнослужащих за сутки

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Подразделения западной группировки Вооруженных сил (ВС) РФ за минувшие сутки нанесли поражение украинским бойцам и технике на купянском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении составили до 105 военнослужащих.

"На Купянском направлении слаженными действиями подразделений западной группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 43-й механизированной бригады ВСУ и 113-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Куриловка и Петропавловка Харьковской области. Потери противника составили до 105 военнослужащих, 3 автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.