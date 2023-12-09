МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Подразделения южной группировки ВС РФ на донецком направлении отразили пять атак ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ на данном направлении за сутки потеряли до 200 военнослужащих.

"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Андреевка Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые машины пехоты, 2 автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также орудие Д-30.