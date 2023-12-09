МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 80 человек

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на южнодонецком направлении до 80 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными и два автомобиля", - сообщили в ведомстве.