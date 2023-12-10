Командир ВС РФ рассказал о способности "Гиацинта-Б" уничтожать цели с первого выстрела

Целью пушек становятся замаскированные позиции артиллерии ВСУ, склады боеприпасов и скопления живой силы противника, отметил военный

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Точность пушек "Гиацинт-Б" позволяет уничтожать цели с первого выстрела, благодаря чему они заслужили в войсках название "пушки-винтовки". Об этом ТАСС сообщил принимающий участие в СВО командир орудия с позывным Дед.

"Корректирует нас военная разведка с помощью дронов, выслеживает цели, дает нам координаты. Дальше наши расчеты делают вычисления, производится выстрел и поражение цели, соответственно. Чаще всего с первого выстрела даже. Данное орудие называют "пушкой-винтовкой", оно достаточно точное. Слаженная работа расчета приводит к тому, что поражение происходит быстро, четко и в срок", - сказал он.

Командир орудия отметил, что артиллеристы наносят удары по замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения, которые выявляют разведывательные подразделения.

Кроме того, из пушки уничтожают склады боеприпасов, укрепленные опорные пункты и долговременные огневые точки, а также скопления живой силы противника.