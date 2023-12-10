МО РФ сообщило об ударе по месту сбора командиров групп "Катран" и "Омаха" ВСУ

По данным военного ведомства, также поражено хранилище топлива для бронетехники

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы России поразили место сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха" Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также хранилище топлива для бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха" Вооруженных сил Украины, а также хранилищу топлива для бронетехники ВСУ", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки также была поражена живая сила и техника противника в 128 районах.