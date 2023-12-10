МО РФ сообщило об отражении трех атак штурмовых групп ВСУ в Харьковской области

По данным военного ведомства, потери ВСУ составили до 30 военнослужащих

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за сутки на купянском направлении отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в военном ведомстве.